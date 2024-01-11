Ситуация в Эквадоре начинает стабилизироваться – посол РФ

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Ситуация в Эквадоре начинает стабилизироваться, хотя в отдельных городах еще сохраняются вспышки насилия, сообщил посол РФ в Кито Владимир Спринчан в эфире телеканала "Россия 24".

Он рассказал, что смотрел сводки о происшествиях, согласно которым были отдельные инциденты в двух городах, однако посол не исключил, что это были не теракты.

По его словам, на данный момент российское посольство не получало информации о пострадавших в ходе беспорядков россиянах. Сами дипломаты находятся в безопасности – рядом с диппредставительством не было предпосылок к обострению ситуации.

Спринчан добавил, что накануне утром прошла встреча руководителей всех аккредитованных в Кито миссий с главой государства. Произошел обмен мнениями, ни от кого не прозвучало опасений, намека или необходимости каких-либо превентивных мер для защиты от возможных терактов и нападений. В то же время в посольстве приняли необходимые меры, связанные с контролем над выходом в город.

Ситуация в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря одной из банд. Затем в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января президент Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Вечером 9 января вооруженные люди ворвались в студию местного телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. Спустя время полиция задержала несколько участников нападения, а большая часть заложников была освобождена.

Эквадорский лидер объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта". В результате беспорядков погибли как минимум 10 человек, в том числе два полицейских.



Россия осудила террористические методы, которыми воспользовались вооруженные группировки во время беспорядков.