Посол РФ в Израиле подтвердил гибель россиянина при атаке ХАМАС

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Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов подтвердил информацию о гибели одного гражданина России во время обстрела после эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

Дипломат уточнил, что молодой человек, предположительно, находился в Израиле на постоянном проживании. Он также имел гражданство Израиля.

Вместе с тем российские дипломаты в Израиле не пострадали, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности российского посольства, добавил Викторов.

По его словам, в данный момент РФ в предварительном порядке прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа. Посол также не исключил возможность организации вывозных рейсов из Израиля в Россию.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Как сообщают СМИ, число погибших жителей Израиля в ходе эскалации конфликта увеличилось до 900 человек.

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