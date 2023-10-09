Посол Палестины сообщил о подготовке визита президента страны в Россию

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На данный момент проводится подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию. Об этом заявил посол страны Абдельхафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что палестинская сторона ежедневно поддерживает контакты с Москвой. Так, по словам дипломата, Палестина ценит российскую позицию в вопросах палестино-израильского урегулирования.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

Посольство РФ сообщило об отсутствии подтвержденной информации о гибели россиян в Израиле