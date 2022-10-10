Во Львовской области сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре

Фото: телеграм-канал SHOT

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что больше информации будет позже, а также призвал жителей региона оставаться в укрытиях, поскольку есть угроза новых ракетных ударов.

"Не распространяйте никаких фото, видео и предположений", – попросил он.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

По данным украинских СМИ, в Киеве были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым. Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах украинской столицы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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