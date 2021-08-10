Во Владикавказе восстановили линию подачи кислорода в больницу, где погибли пациенты

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Магистральная линия подачи кислорода в больнице скорой помощи во Владикавказе восстановлена после ЧП с гибелью пациентов, заявил временно исполняющий обязанности главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев. Об этом сообщает ТАСС.

"В данный момент завершены работы на месте прорыва магистральной линии. Проводится тестирование работы всей системы. Также в ближайшее время ожидается поставка кислорода в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", – сказал Тебиев.

Авария из-за прорыва трубы с кислородом в региональной больнице произошла в понедельник, 9 августа. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов. Девять из них умерли, пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом. Позднее скончались еще два пациента.

По данным властей, к прорыву подземной магистрали и смерти пациентов могли привести технические проблемы и халатность должностных лиц, в связи с чем был задержан главный врач больницы. Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование ЧП под личный контроль.