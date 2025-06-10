Kronen Zeitung: полиция обнаружила предсмертное письмо у напавшего на школу в Австрии

Фото: krone.at

Полиция обнаружила предсмертное письмо напавшего с оружием на школу в австрийском городе Грац, передает газета Kronen Zeitung.

По данным издания, правоохранители нашли письмо в доме, в котором проживал 21-летний молодой человек.

Представитель полиции федеральной земли Штирия Геральд Отнер сообщил, что у злоумышленника были документы на владение оружием. Пресс-конференцию с его заявлением транслировал телеканал ORF, передает РИА Новости.

По словам Отнера, до этого правоохранители не совершали предупреждений в адрес напавшего. Стрелявший, добавил он, был австрийцем, учился в той же школе, где произошло ЧП, однако не завершил обучение в ней.

Согласно информации полиции, устроивший стрельбу использовал два вида огнестрельного оружия, которые были обнаружены на месте происшествия. У злоумышленника было с собой длинноствольное и короткоствольное оружие, следует из предварительных данных.

В настоящее время оно находится на экспертизе у криминалистов. Также правоохранители занимаются выяснением мотивов злоумышленника.

Стрельба в образовательном учреждении Австрии произошла 10 июня. По данным СМИ, напавший считал себя жертвой травли. Его тело без признаков жизни нашли в школьном туалете.

По последним данным, в результате ЧП погибли 10 человек, включая самого злоумышленника.

По информации СМИ, общее количество пострадавших достигло 28 человек. Многие из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. По меньшей мере четверо из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, некоторые получили ранения в голову.

В связи с произошедшим власти Австрии объявят трехдневный траур. В среду, 11 июня, с 10:00 по местному времени по всей стране пройдет минута молчания.