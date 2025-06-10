Трехдневный траур объявят в Австрии из-за стрельбы в Граце

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Власти Австрии объявят трехдневный траур после стрельбы в школе в городе Грац, заявил канцлер республики Кристиан Штокер на пресс-конференции в столице федеральной земли Штирия.

"Произошедшее сегодня – это национальная трагедия. Это деяние затронуло нас всех", – передает его слова местный портал OE24.

11 июня с 10:00 по местному времени (с 11:00 по московскому) по всей Австрии пройдет минута молчания. В ходе трехдневного траура будут приспущены флаги на зданиях всех государственных учреждений.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он добавил, что узнал новости с большой скорбью.

"Я глубоко потрясен тем, что жизни молодых людей столь внезапно были оборваны", – заявил Мерц.

ЧП со стрельбой произошло в одной из школ Граца утром 10 июня. По данным СМИ, нападавшим был один из учеников учреждения, которого якобы травили. Его тело без признаков жизни нашли в школьном туалете.

По официальным данным, в результате стрельбы погибли 10 человек, включая самого напавшего.

Общее количество пострадавших достигло 28 человек. Многие из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Как минимум четверо из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, некоторые получили ранения в голову.

