Более 6 тыс человек эвакуировали в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

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Свыше 6 тысяч жителей Херсонской области, в том числе 235 детей, эвакуировали из затопленных населенных пунктов. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"На утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более 6 тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин", – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Вместе с этим он добавил, что уровень воды в Новой Каховке за день снизился еще на три метра. Сейчас показатель упал до отметки в семь метров. По словам Сальдо, там приступили к откачке воды и уборке мусора с улиц.

Согласно аналитике "РусГидро", Днепр войдет в свое привычное русло ниже гидроэлектростанции к 16 июня.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. Российские власти обвинили в этой ситуации украинскую сторону. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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