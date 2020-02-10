Число зараженных коронавирусом иностранцев в КНР возросло до 22

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Число зараженных новым коронавирусом в Китае возросло до 22 человек, погибли двое, трое выздоровели. Об этом, как передает ТАСС, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

На прошлой неделе в МИД Китая сообщили о 19 инфицированных. О случаях летального исхода информации не было.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 39,8 тысячи человек, умерли 908 пациентов. Всего количество выздоровевших на данный момент составляет более 3 тысяч человек.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.

Кремль также усилил меры предосторожности. В частности, начали проверять всех посетителей мероприятий. Появилась новая процедура – человек с тепловизором в руках замеряет температуру тела пришедшего.