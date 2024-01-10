В Ясиноватой из-за обстрела ВСУ при 15-градусном морозе обесточены 4 котельные

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Четыре котельные в Донецкой Народной Республике обесточены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале.

"В результате очередного обстрела Ясиноватой без электроснабжения более 3 тысяч абонентов. Обесточены четыре котельные", – написал он.

По его словам, сейчас в ДНР температура воздуха минус 15 градусов, для обеспечения потребителей задействуются имеющиеся резервы.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее заявили, что в 21:40 украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району.

Ранее украинские боевики уже обстреливали село Лемешовка в Брянской области. 8 января ВСУ выпустили свыше 10 снарядов по гражданским объектам. Тогда губернатор заявил о повреждении восьми домовладений.

До этого российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Севским районом Брянской области. Еще одну попытку Киева совершить атаку при помощи БПЛА пресекли в Погарском районе.



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