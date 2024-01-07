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07 января, 16:00

Происшествия

Системы ПВО сбили украинский БПЛА в Севском районе Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Севским районом Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В частности, еще одну попытку Киева совершить атаку при помощи БПЛА пресекли в Погарском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На место происшествия прибыли оперативные и экстренные службы.

Днем 5 января стало известно, что российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" над Черным морем.

До этого противовоздушная оборона сбила и перехватила 36 украинских беспилотников над Крымом и один дрон над территорией Краснодарского края. 

После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Кроме того, было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

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