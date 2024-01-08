Село Лемешовка в Брянской области попало под обстрел ВСУ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинская армия обстреляла село Лемешовка Севского района, никто не пострадал. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

По его словам, ВСУ выпустили свыше 10 снарядов по мирным объектам.

"В результате обстрела частично повреждены восемь жилых домовладений, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица специализированной техники сельхозпредприятия. Частично нарушено уличное освещение", – поделился Богомаз.

Он добавил, что сейчас аварийные бригады организовали восстановительные работы. Оперативные и экстренные службы работают на месте, заключил глава региона.

Днем ранее российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Севским районом Брянской области. Еще одну попытку Киева совершить атаку при помощи БПЛА пресекли в Погарском районе, уточнил Богомаз. Никто не пострадал.