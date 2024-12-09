Сумма взяток по делу экс-зампреда Подмосковья составила более 170 млн рублей

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Сумма взяток, которые получала последние несколько лет бывшая первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова с соучастниками, составила свыше 170 миллионов рублей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Из этой суммы, как утверждает председатель ведомства, более 70% забирала себе Стригункова, а оставшаяся часть средств была распределена между другими соучастниками.

Бастрыкин уточнил, что бывшая первый заместитель председателя правительства Подмосковья вместе с сообщниками в период с 2021 по 2023 год получала от руководителей строительных компаний взятки в размере 5–10% от сумм подписанных государственных контрактов.

О задержании Стригунковой стало известно 24 апреля. Ее подозревают в получении взятки во время заключения контрактов о ремонте больниц. Обладая связями, подозреваемая якобы привлекала знакомых и доверенных должностных лиц к участию в преступном сговоре.

Бывшая первый заместитель председателя правительства Подмосковья свою вину не признала. 25 апреля столичный суд отправил ее в СИЗО.

При этом спустя время дело Стригунковой было объединено в одно производство с 7 другими уголовными делами. В их числе – производства по ряду государственных лиц Минздрава региона, а также дирекции единого заказчика по ремонтным работам и представителей нескольких коммерческих организаций.

