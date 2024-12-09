Более 13 человек фигурируют в деле экс-зампреда правительства Подмосковья

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

В уголовном деле против бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой фигурируют более 13 человек, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

"В том числе и руководители строительных организаций", – добавил Бастрыкин.

Стригункову задержали 24 апреля, обвинив в получении взятки. Ее дело объединили в одно производство с еще 7 такими же расследованиями. Сейчас она находится под стражей в СИЗО.

По версии следствия, чиновница вместе с соучастниками за несколько лет получили 170 миллионов рублей взяток, 70% из которых доставалось Стригунковой.

Руководители строительных компаний передавали часть своей прибыли от заключенных контрактов взамен на подписание актов выполнения работ и общее покровительство при исполнении и оплате договоров по ремонту медицинских учреждений Московской области.

