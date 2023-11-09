В Минздраве РФ заявили о положительной динамике в состоянии раненого журналиста Sputnik

Фото: телеграм-канал "Sputnik Беларусь"

Положительная динамика наблюдается в состоянии журналиста афганской редакции Sputnik Хайбара Акифи, пострадавшего при ударе беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

"Его состояние врачи по-прежнему оценивают как тяжелое, но есть положительная динамика. Его ведут специалисты нескольких ведущих федеральных центров Минздрава. Лечение он получает в полном объеме", – приводит РИА Новости его слова.

12 октября стало известно о пожаре, который произошел в частном доме на окраине Белгорода в результате падения обломков вражеского беспилотника. Из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и ребенка.

Позднее выяснилось, что в горящем доме находились Акифи, его супруга, дочь и родители жены. Журналист и его жена выжили, их госпитализировали, остальные погибли.

Похороны близких Акифи прошли 16 октября. Журналист и его супруга не смогли присутствовать на церемонии, поскольку находятся на лечении.

Позднее пострадавшего журналиста перевели на лечение в Москву.



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