Осужденную в РФ американскую баскетболистку Грайнер отправили в колонию

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была приговорена в России к 9 годам лишения свободы по делу о незаконном обороте наркотиков, отправили из следственного изолятора в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Марию Благоволину.

"Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется", – сказала она.

По словам Благоволиной, сторона защиты и американское посольство должны получить уведомление по факту прибытия Грайнер в место назначения.

17 февраля Грайнер задержали в столичном аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра вещей у спортсменки обнаружили электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела необычный запах. После исследований выяснилось, что это было гашишное масло, которое в РФ считается наркотиком.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей, признав ее виновной в совершении преступлений по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта") и части 2 статьи 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере").

25 октября Мособлсуд признал приговор законным. Грайнер принимала участие в заседании по видеосвязи. Ее адвокаты просили оправдания в связи с многочисленными нарушениями в суде первой инстанции.

"Московский патруль": Мособлсуд утвердил приговор американке Бриттни Грайнер

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