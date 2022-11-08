В МИД РФ подтвердили контакты с США по обмену заключенными по линии спецслужб

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия сохраняет контакты с Соединенными Штатами по ситуации с обменом заключенными.

"Работа ведется по линии соответствующих правоохранительных органов, специальных служб", – заявила дипломат в эфире "Соловьев Live".

Захарова подтвердила, что МИД России также поддерживает внешнее взаимодействие. При этом она отметила, что российская сторона не видит от США "желания разрешать конкретные проблемы людей".

По словам дипломата, происходящие сейчас точечные контакты не являются ни полноформатным сотрудничеством, ни взаимодействием. При этом Москва готова к диалогу с Вашингтоном по поводу деэскалации, подчеркнула Захарова.

В сентябре пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США настаивают на том, что Россия должна принять предложенные условия по обмену заключенными. Американская администрация взаимодействует по этому вопросу с бывшим дипломатом Биллом Ричардсоном.

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