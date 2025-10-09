Поисковики поймали сигнал телефона пропавшей семьи в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

Специалисты поймали радиосигнал телефона, который принадлежит главе пропавшей в Красноярском крае семьи Сергею Усольцеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК РФ по региону.

Следствие заявило, что сигнал зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин Партизанского района.

"Специалистами картографами поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" определено местоположение источника", – уточнили в сообщении.

Сейчас поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате. Ситуация осложняется обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха и значительными неровностями рельефа.

Об исчезновении семьи в Красноярском крае стало известно 2 октября. По данным следствия, 28 сентября туристы отправилась в сторону Буратинки в окрестностях поселка Кутурчин, после чего перестали выходить на связь.

В автомобиле пропавших нашли женскую сумку и кроссовки, а также пакеты и детское кресло. По версии правоохранителей, семья могла встретить по пути диких животных, убежать от них и сбиться с маршрута. Однако рассматриваются и другие версии случившегося.