Водитель грузовика арестован после гибели троих человек в ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Водитель грузовика заключен под стражу после ДТП на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД РФ со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ведомства Татьяну Петрову.

Серпуховский городской суд арестовал мужчину до 6 декабря 2024 года, уточнила она.

Массовая авария случилась 7 октября на 103-м километре трассы М-2 "Крым" в городском округе Серпухов. Грузовик врезался и протащил перед собой семь легковушек и три большегруза.

В результате столкновения три человека погибли, еще двое госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелой и средней степени тяжести. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела.

При этом в ГАИ МВД РФ заявили, что совершивший аварию грузовик прошел техосмотр и был исправен.