Устроивший массовое ДТП на трассе М-2 "Крым" грузовик был технически исправен

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Грузовик, из-за которого на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье случилось ДТП с участием 10 машин, был технически исправен. Об этом заявил начальник отдела технадзора ГАИ МВД России Сергей Чипурин в Совфеде в ходе круглого стола.

"Он (грузовик. – Прим. ред.) прошел техосмотр в Московской области у оператора. Он ездил с действующим техническим осмотром", – передает слова Чипурина РИА Новости.

Массовая авария случилась 7 октября на 103-м километре трассы М-2 "Крым" в Московской области. Большегруз врезался и протащил перед собой семь легковушек и три грузовика. Тогда предварительной причиной ДТП назывался отказ тормозов.

В результате столкновения три человека погибли, еще двое госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелой и средней степени тяжести. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела.