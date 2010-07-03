Число пострадавших из-за взрывов вблизи Ачинска выросло до 10

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Количество пострадавших из-за двух новых взрывов на военном арсенале рядом с Ачинском Красноярского края возросло до 10 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление медиков.

Отмечается, что шести раненым госпитализация не потребовалась, еще четверых человек отправили в больницу.

Ранее сегодня стало известно, что на одном из складов воинской части недалеко от деревни Каменка произошли несколько новых взрывов. Власти приняли решение об эвакуации населения на безопасное расстояние. В Ачинском районе ввели режим ЧС.

5 августа в хранилище воинской части рядом с деревней Каменка загорелись пороховые заряды к артиллерийским боеприпасам. Затем прогремели взрывы. Один человек погиб. За медицинской помощью врачей обратились 13 человек, четверо из них остаются в больнице.

Из населенных пунктов в радиусе 15 километров были эвакуированы более 16 тысяч человек.