Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

09 августа, 20:40

Число пострадавших из-за взрывов вблизи Ачинска выросло до 10

происшествия

09 августа, 20:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: соцсети

Количество пострадавших из-за двух новых взрывов на военном арсенале рядом с Ачинском Красноярского края возросло до 10 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление медиков.

Отмечается, что шести раненым госпитализация не потребовалась, еще четверых человек отправили в больницу.

Ранее сегодня стало известно, что на одном из складов воинской части недалеко от деревни Каменка произошли несколько новых взрывов. Власти приняли решение об эвакуации населения на безопасное расстояние. В Ачинском районе ввели режим ЧС.

5 августа в хранилище воинской части рядом с деревней Каменка загорелись пороховые заряды к артиллерийским боеприпасам. Затем прогремели взрывы. Один человек погиб. За медицинской помощью врачей обратились 13 человек, четверо из них остаются в больнице.

Из населенных пунктов в радиусе 15 километров были эвакуированы более 16 тысяч человек.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика