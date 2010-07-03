В парке "Фили" упавшее дерево повредило линию электропередачи – источник

15:56
15:56
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В парке "Фили" 8 августа упавшее из-за непогоды дерево повредило линию электропередачи, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Собеседник издания отметил, что последствия происшествия были оперативно ликвидированы.
В настоящее время из-за непогоды остаются закрытыми столичные парки, зоопарк и канатная дорога. Дальнейшее решение о работе учреждений власти будут принимать исходя из погодных условий.
В связи с сильным ветром в столице объявили желтый уровень погодной опасности, предупреждение действует с 18:00 9 августа до 6:00 следующего дня. Спасатели рекомендуют пешеходам укрываться от ненастья в подъезде или прочном здании, не прятаться около стен домов, а также около рекламных щитов, на остановках общественного транспорта, около недостроенных зданий и под деревьями. По возможности же лучше оставаться дома. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что ухудшение погоды в Москве не отразилось на работе столичных коммуникаций. По его словам, в ночь на 9 августа от порывов ветра были повалены 27 деревьев, три автомобиля оказались повреждены. Заммэра также обратил внимание на то, что не все прогнозы синоптиков оправдались – ветер в городе достигал лишь 17 метров в секунду, при этом выпало до 14 миллиметров осадков.
Согласно данным Гидрометцентра, летняя погода вернется в столицу уже сегодня вечером. После 16 часов будет заметен рост давления, оно приблизится к нормальному.
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