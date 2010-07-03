Московский зоопарк возобновит работу после отмены штормового предупреждения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк в пятницу, 9 августа, откроется позже после приостановки работы из-за штормового предупреждения, сообщает пресс-служба зоосада.

"Мы всегда хотим видеть вас как можно чаще, но не можем позволить себе рисковать здоровьем наших гостей", – говорится в заявлении.

Накануне Московский зоопарк также завершил работу раньше обычного. Сегодня посетителей начнут пускать с 11:00.

"Утро": кратковременные дожди ожидаются в столице 9 августа

Накануне МЧС РФ предупредило жителей столицы о надвигающемся погодном коллапсе. Отмечалось, что пик непогоды придется на период с 23:00 8 августа по 04:00 сегодняшнего дня.

Уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого из-за возможных сильного дождя, грозы и порывистого ветра.