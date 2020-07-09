Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей по иску ИФНС

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Судебный участок мирового судьи № 363 взыскал с актера Михаила Ефремова 117 650 рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда столицы.

Взыскание с актера произошло по статье "Неуплата административного штрафа в срок". Как сообщалось ранее, иск касается неуплаты транспортного налога за автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором Ефремов ранее попал в аварию.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы выяснила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен под домашний арест на два месяца.

К настоящему моменту расследование уголовного дела в отношении актера завершено. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремову вменяется нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

