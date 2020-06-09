МВД опубликовало видео с опросом Ефремова перед судом

09 июня, 21:37
На кадрах оперативной съемки видно, что артист находится в плохом состоянии, на вопросы полицейских отвечает односложно.
Актер заявил, что помнит о произошедшей аварии, но не может назвать место, где находился до нее. В ходе следствия было установлено, что Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По некоторым данным, в крови артиста также обнаружили следы наркотиков.
Еще до выступления в зале суда Ефремов заявил, что признает свою вину в случившемся.
"Да, конечно, признаюсь, а куда я денусь", – заявил актер в ответ на вопрос полицейского.
Авария произошла накануне, 8 июня. Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа "Гранд Чероки", выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезался в автомобиль "Лада". Водитель этой машины получил серьезные травмы и утром 9 июня скончался в больнице.
Ефремову предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения").
Актер признал вину и заявил, что заключил сделку со следствием. СК ранее ходатайствовал о назначении Ефремову домашнего ареста в качестве меры пресечения.
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