МВД опубликовало видео с опросом Ефремова перед судом

Видео: МВД РФ

МВД России опубликовало видео с опросом Михаила Ефремова до суда по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы.

На кадрах оперативной съемки видно, что артист находится в плохом состоянии, на вопросы полицейских отвечает односложно.

Актер заявил, что помнит о произошедшей аварии, но не может назвать место, где находился до нее. В ходе следствия было установлено, что Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По некоторым данным, в крови артиста также обнаружили следы наркотиков.

Еще до выступления в зале суда Ефремов заявил, что признает свою вину в случившемся.

"Да, конечно, признаюсь, а куда я денусь", – заявил актер в ответ на вопрос полицейского.

Авария произошла накануне, 8 июня. Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа "Гранд Чероки", выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезался в автомобиль "Лада". Водитель этой машины получил серьезные травмы и утром 9 июня скончался в больнице.

Ефремову предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения").

Актер признал вину и заявил, что заключил сделку со следствием. СК ранее ходатайствовал о назначении Ефремову домашнего ареста в качестве меры пресечения.