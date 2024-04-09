Более 300 человек ликвидируют последствия обрушения путепровода в Вязьме

Видео: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Около 300 специалистов продолжают ликвидировать последствия обрушения автомобильного путепровода в Вязьме. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Кроме того, в работах задействовано четыре восстановительных поезда и 20 единиц тяжелой техники – гидромолоты, гидроножницы, экскаваторы, два демонтажных робота, кран грузоподъемностью 250 тонн.

Сейчас специалисты осуществляют демонтаж и дробление частей обрушившегося путепровода для освобождения железнодорожных путей от обломков. При этом энергетики также занимаются восстановлением контактной сети.

"После удаления упавших фрагментов моста железнодорожники приступят к укладке нового пути", – уточнили в пресс-службе.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале сообщила, что проконтролирует соблюдение прав пассажиров, так как из-за обрушения путепровода железнодорожные пути были повреждены, поэтому движение поездов по перегону Вязьма – Семлево было приостановлено.

Сейчас, как уточняет ведомство, местные власти организовали автомобильный трансфер пассажиров поездов скоростного сообщения на участке между станциями Семлево и Вязьма. Им также предоставляется питание и напитки.

"Устранение последствий и возобновление движения поездов находятся на контроле транспортной прокуратуры", – заключили в пресс-службе.

Панинский путепровод рухнул вечером 8 апреля. По предварительным сведениям, в момент обрушения на мосту находились два автомобиля.

В результате произошедшего погибла женщина. Всего пострадали шесть человек, пятерых из них госпитализировали. Минздрав РФ уточнил, что троих привезут на лечение в федеральные центры ведомства в Москву, а еще одного направят в Смоленскую областную клиническую больницу.

Министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики региона заявило, что из-за ЧП были повреждены сети газоснабжения. Газа лишились 69 юридических лиц и около 8,8 тысячи жителей.

По факту обрушения следователи завели уголовное дело.

