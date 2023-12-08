Вертолет МЧС доставил в Москву двух пострадавших из брянской гимназии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших в гимназии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В МЧС добавили, что во время полета пострадавших сопровождали медики.

7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. В результате различные ранения получили пять человек. Еще двое погибли, в том числе девочка, открывшая огонь.

По словам депутата ГД Александра Хинштейна, восьмиклассница стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", принадлежавшего отцу школьницы. Само оружие девочка пронесла в тубусе.

По информации СМИ, девочка училась средне, уроки не прогуливала и в целом была "неприметной". По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.