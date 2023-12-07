Мать погибшей в Брянске девочки заявила, что у нее не было конфликтов в классе

Фото: телеграм-канал "Следком"

У погибшей ученицы брянской гимназии не было конфликтов с девочкой, открывшей стрельбу в образовательном учреждении, заявила мать жертвы Ольга. Об этом сообщает Life.ru.

Женщина уверена, что ее дочь не была целью, а погибла в результате хаотичной стрельбы.

"Просто Маша стояла первая, основной удар на нее пошел. Попало ей в плечо, в легкое, в артерию... Маша дружила с Алиной, мечтала стать врачом и спасать людей", – рассказала она.

Ольга подчеркнула, что у девочек не могло быть конфликта из-за мальчика, поскольку ее дочь ни с кем не встречалась. Женщина также отметила, что одноклассницы общались и приглашали друг друга на дни рождения.

Мать погибшей также вспомнила, что несколько недель назад кто-то из педагогов заметил в Сети чат с призывами к самоубийству. На эту тему родители хотели провести собрание, однако не смогли договориться о времени.

Что касается мотивов действий восьмиклассницы, открывшей стрельбу, Ольга заявила, что не понимает их. Родители одноклассницы ее дочери не выходили с женщиной на контакт.

У Ольги остался сын и муж. По ее словам, они являются верующей семьей. Близкие рассказали, что погибшая дочь увлекалась игрой на гитаре, шитьем и вязанием, в будущем она хотела стать врачом. Мать уверяет, что девочка ни с кем в классе не ссорилась. Кроме того, она хотела позвать одноклассниц-близнецов на свой скорый день рождения.

В четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска. В результате пострадали пять человек. Еще двое погибли, в том числе девочка, которая открыла огонь.

Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе, заявил парламентарий.

СМИ со ссылкой на источник писали, что девочка училась средне, уроки не прогуливала и в целом была "неприметной". У нее есть сестра-близнец.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Также местная прокуратура проведет проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии.



В Москве задержали двух несовершеннолетних по подозрению в организации драк