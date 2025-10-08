Напавший на синагогу в Манчестере заявлял о связях с запрещенной ИГ

Фото: Getty Images/Christopher Furlong

Родившийся в Сирии гражданин Британии Джихад аль-Шами, который напал на синагогу в Манчестере, рассказал полиции, что действовал от имени "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает радиостанция LBC.

Однако, как заявили журналисты, британская полиция не обнаружила связей между злоумышленником и ИГ или какой-либо другой террористической организацией. Правоохранители предположили, что нападавший действовал в одиночку.

Наезд автомобиля на прохожих и нападение с ножом произошли у синагоги Хитон-парк еврейской общины в Крампсолле утром 2 октября. Изначально появилась информация о четырех пострадавших. Через некоторое время СМИ сообщили, что в результате случившегося погибли два человека, в том числе сам злоумышленник.

В полиции установили, что нападение совершил 35-летний выходец из Сирии. Правоохранители также назвали произошедшее терактом. Были задержаны двое подозреваемых.

