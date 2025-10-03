Одного из погибших при нападении на синагогу в Манчестере застрелили полицейские

Фото: ТАСС/EPA/ADAM VAUGHAN

Правоохранительные органы случайно застрелили одного из погибших при нападении на синагогу в Манчестере. Об этом сообщил главный констебль полиции графства Стивен Уотсон.

"Патологоанатом министерства внутренних дел сообщил, что он предварительно определил, что один из погибших, по всей видимости, получил ранение, соответствующее огнестрельному", – цитирует его ТАСС.

По данным Уотсона, подозреваемый не имел при себе огнестрельного оружия и все выстрелы были произведены уполномоченными сотрудниками полиции Манчестера, которые пытались не дать преступнику зайти в синагогу.

"Медицинские специалисты также сообщили нам, что один из трех пострадавших, которые проходят лечение в больнице, также получил огнестрельное ранение, которое, к счастью, не угрожает жизни", – сказал он.

Наезд автомобиля на прохожих и нападение с ножом произошли утром 2 октября у синагоги Хитон-парк еврейской общины в Крампсолле. Сперва сообщалось о четырех пострадавших, однако позже местные СМИ уточнили, что в результате нападения погибли два человека. Среди них оказались один из местных жителей и сам злоумышленник.

По данным правоохранителей, нападение совершил выходец из Сирии. Согласно результатам идентификации, им оказался 35-летний Джихад аль-Шами.

Полиция Британии назвала произошедшее терактом. Правоохранители уже задержали двух человек в рамках расследования дела.

