Теракт в Манчестере совершил выходец из Сирии

Фото: AP Photo/Ian Hodgson

Нападение на синагогу, повлекшее за собой гибель двух человек, совершил выходец из Сирии. Об этом сообщила пресс-служба контртеррористического подразделения полиции Великобритании.

В ведомстве уточнили, что напавший является гражданином страны сирийского происхождения. Согласно результатам идентификации, им оказался 35-летний Джихад аль-Шами.

Автомобиль наехал на прохожих у синагоги Хитон-парк еврейской общины в Крампсолле в четверг, 2 октября. Также на людей напал человек с ножом.

Сперва сообщалось о четырех пострадавших, однако позже местные СМИ уточнили, что в результате нападения погибли два человека. Среди них оказались один из местных жителей и сам злоумышленник.

Полиция Британии назвала произошедшее терактом. Правоохранители уже задержали двух человек в рамках расследования дела.