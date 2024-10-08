РИА Новости: женщина находилась за рулем упавшего в Москву-реку внедорожника

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

За рулем упавшего в Москву-реку автомобиля Toyota находилась женщина. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, местонахождение женщины-водителя устанавливается. Также, по его словам, в салоне машины был и мужчина.

Внедорожник Toyota упал в Москву-реку 8 октября. Инцидент произошел на набережной Марка Шагала на юге столицы. Водитель наехал на ограждение, после чего автомобиль упал в воду. Пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. По данными СМИ, водитель и пассажир самостоятельно выбрались из воды и скрылись с места происшествия.

Ранее на 103-м километре трассы М-2 "Крым" в Подмосковье большегруз врезался и протащил перед собой семь легковых автомобилей и еще три грузовика. Предварительно, причиной ДТП стал отказ тормозов. В результате аварии три человека погибли, двое госпитализированы. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела.