Автомобиль упал в реку на юге столицы

Видео: телеграм-канал SHOT

Автомобиль упал в реку в результате ДТП на юге столицы, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла на набережной Марка Шагала. Водитель Toyota наехал на ограждение, после чего транспортное средство упало в Москву-реку. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для поиска автомобиля вызвали водолазов.

По данным телеграм-каналов, водитель и пассажир самостоятельно выбрались из воды и скрылись с места происшествия.

Смертельное ДТП произошло ранее на 103-м километре трассы М-2 "Крым" в Подмосковье. Предварительно, у грузового автомобиля отказали тормоза, из-за чего он врезался и протащил перед собой семь легковых автомобилей и еще три грузовика.

В результате аварии погибли три человека, еще двое были госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. По факту ДТП было возбуждено два уголовных дела.