Количество пострадавших при взрывах под Рязанью возросло до 13

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Количество пострадавших в результате взрывов на складе хранения боеприпасов в Рязанской области возросло до 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

"Пострадавшие: 13 человек. Десять человек в Скопинском ММЦ (один человек находится в реанимации). Три человека в Ряжском ММЦ (состояние средней степени тяжести)", – говорится в сообщении.

Согласно данным областного правительства, в пунктах временного размещения находятся 82 человека, из них 58 человек – в Скопинском районе, 24 человека – в Ряжском районе.

Пожар начался в бывшей военной части возле поселка Желтухино в Рязанской области накануне. Из этого населенного пункта эвакуировали 146 детей. По всему региону потребовалось вывезти более 1,6 тысячи человек в радиусе 5 километров от места происшествия.

Как сообщается, причиной распространения огня стала детонация снарядов. Над тушением пожара работают три пожарных поезда, три вертолета Ми-8 и ряд другой техники.

Из-за пожара сгорело 21 строение в двух населенных пунктах.

Была перекрыта федеральная трасса Каспий. Движение транспорта восстановили в четверг.