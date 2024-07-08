СК предъявил обвинение в терроризме подозреваемым в нападениях на Дагестан

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Подозреваемым в нападениях на Дагестан предъявлено обвинение в терроризме по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"), сообщили в пресс-службе СКР.

Точное количество подозреваемых в совершении преступлений не называется, однако известно, что их заключили под стражу. Сейчас следователи проверяют и других лиц на причастность к нападению.

"В том числе тех, которые привлекли внимание общественности в связи с данным происшествием", – добавили в ведомстве.

Сотрудниками СКР будет проведено всестороннее и объективное расследование дела, чтобы никто из причастных к атаке на российский регион не ушел от уголовной ответственности, говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела.

На данный момент в больницах остаются 8 человек, пострадавших в результате террористического акта, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Все они в состоянии средней или легкой степени тяжести с положительной динамикой", – цитирует его ТАСС.

Трагедия в Дагестане случилась 23 июня, когда боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала. Погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника.

В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков. Одного из обвиняемых по уголовному делу арестовали на 2 месяца, а затем заключили под стражу еще троих человек, которых обвиняют в подготовке атаки.

