Два человека погибли при обвале камней в Австрии

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Фото: AP Photo/Hans Punz
Жертвами обвала камней в ущелье Бэреншютцкламм у местных водопадов стали два человека. Об этом сообщает RT.
На месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб Австрии. Сообщается, что травмы разной степени тяжести получили еще семь человек.
Как рассказали в местной горно-спасательной службе, четверым пострадавшим потребуется госпитализация с помощью медицинских вертолетов – их в спасательной операции задействовано сразу 3. Троим раненым оказывают помощь на месте.
Накануне 21 человек погиб в результате падения автобуса в водохранилище в Китае. Как сообщается, транспортное средство вылетело с дороги, пробило ограждение и начало тонуть.
7 июля также произошло крупное ЧП в Чехии. Два поезда столкнулись на одноколейной железной дороге, в результате чего несколько десятков человек получило травмы. Три пассажира погибли.
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