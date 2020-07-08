Два человека погибли при обвале камней в Австрии

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Жертвами обвала камней в ущелье Бэреншютцкламм у местных водопадов стали два человека. Об этом сообщает RT.

На месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб Австрии. Сообщается, что травмы разной степени тяжести получили еще семь человек.

Как рассказали в местной горно-спасательной службе, четверым пострадавшим потребуется госпитализация с помощью медицинских вертолетов – их в спасательной операции задействовано сразу 3. Троим раненым оказывают помощь на месте.

Накануне 21 человек погиб в результате падения автобуса в водохранилище в Китае. Как сообщается, транспортное средство вылетело с дороги, пробило ограждение и начало тонуть.

7 июля также произошло крупное ЧП в Чехии. Два поезда столкнулись на одноколейной железной дороге, в результате чего несколько десятков человек получило травмы. Три пассажира погибли.

