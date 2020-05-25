Число жертв сильного ветра в Свердловской области возросло до трех

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Количество погибших в результате штормового ветра в Свердловской области возросло до трех. Об этом РИА Новости рассказали представители регионального управления СК РФ.

Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером 25 мая. В результате природной стихии в уральской столице при падении козлового крана на строительной площадке погиб рабочий.

Вторым погибшим оказался мужчина, на которого рухнула оторвавшаяся со здания кровля в городе Арамиле.

Третий инцидент, связанный с гибелью человека, был зафиксирован в Екатеринбурге на улице Самолетной. На место ЧП был направлен следователь.

Отмечается, что точные данные о пострадавших и о материальном ущербе свердловские полицейские анализируют.

19 мая сильный ветер был зафиксирован в Москве. Как уточнили в столичном комплексе городского хозяйства, из-за непогоды упали 33 дерева. При этом никто не пострадал.