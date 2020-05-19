Сильный ветер повалил 33 дерева в Москве

11:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Cильный ветер в Москве повалил 33 дерева, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.
"В городе зафиксировано 33 случая падения деревьев из-за сильного ветра, больше всего в Юго-Восточном, Западном и Северном административных округах. К счастью, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что после падения деревьев специалисты начали работу по ликвидации последствий непогоды. Отмечается, что к ней привлекли 30 единиц техники и 130 сотрудников комплекса городского хозяйства.
Ранее синоптики сообщили, что 19 мая в столичном регионе продолжатся сильные порывы ветра, которые могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13 градусов.
Облачная погода и до 13 градусов тепла ожидается в столичном регионе 19 мая
Портал "Метеоновости" ранее сообщил, что май 2020 года может установить рекорд по количеству ветреных дней в Москве. Синоптики рассказали, что с запада к столице приблизился холодный атмосферный фронт.
В связи с ветреной погодой в МЧС порекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также в ведомстве предостерегли от нахождения автомобиля или человека возле деревьев.
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