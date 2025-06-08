Открытое горение ликвидировано на складе в подмосковном Пушкине

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с газовыми баллонами и легковоспламеняющейся жидкостью в подмосковном Пушкине. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Сведения о возможных пострадавших в результате возгорания пока не поступали. Причины пожара устанавливаются.

Возгорание произошло на складе в субботу, 7 июня. По данным МЧС, внутри склада находятся легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны. Спустя время на складе обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров.

Позже в МЧС сообщили о том, что пожар удалось локализовать на площади 21 000 квадратных метров. Всего для ликвидации пожара привлечены свыше 100 специалистов и 27 единиц техники. Из-за пожара было полностью остановлено движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе.