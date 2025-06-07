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07 июня, 22:17

Происшествия

Пожар на складе в Подмосковье локализован

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Пожар на складе в подмосковном Пушкине удалось локализовать на площади 21 000 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло на складе в субботу, 7 июня. По данным МЧС, внутри склада находятся легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны.

Спустя время на складе обрушилась кровля здания на площади 13 тысяч квадратных метров.

Всего для ликвидации пожара были привлечены свыше 100 специалистов и 27 единиц техники, уточняли в МЧС. По информации СМИ, пожарные используют для тушения пену. Кроме того, огнеборцы работают, не подходя близко к опасной зоне.

Также отмечалось, что часть горючих материалов, которые не были охвачены огнем, удалось вывести со склада.

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