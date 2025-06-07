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Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе в Подмосковье полностью остановлено из-за возгорания на складе в Пушкине, сообщили в пресс-службе Мострансавто.

В ведомстве отметили, что в данный момент автобусы маршрутов 22, 40, 47, 316, 451 работают по фактическому прибытию на остановочные пункты.

Возгорание произошло на складе в субботу, 7 июня. По данным МЧС, внутри склада находятся легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны.

Спустя время на складе обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров.

Позже в МЧС сообщили о том, что пожар удалось локализовать на площади 21 000 квадратных метров.

Всего для ликвидации пожара привлечены свыше 100 специалистов и 27 единиц техники, уточняли в ведомстве. По информации СМИ, пожарные используют для тушения пену. Кроме того, огнеборцы работают, не подходя близко к опасной зоне.