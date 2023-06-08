Более 20 человек пострадали после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

23 человека обратились за медицинской помощью после подрыва Каховской ГЭС, 21 госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Подтоплены в результате взрыва более 14 тысяч домов. Почти 4,3 тысячи человек эвакуированы.

"В настоящее время в 15 населенных пунктах подтоплены свыше 14 тысяч жилых домов Херсонской области. Также под водой оказалась территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад", – говорится в сообщении.

По словам представителя экстренных служб, в настоящее время продолжается эвакуация населения. В общей сложности эвакуированы 4 280 человек. Среди них более 170 детей и 42 маломобильных жителя.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Около 15 тысяч домовладений подтоплено после удара по Каховской ГЭС в Херсонской области