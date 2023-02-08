В центре Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,5

Фото: ТАСС/SEDAT SUNA/EPA

В центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщается в Twitter Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 37 километрах от Газиантепа в 10:26 по UTC (13:26 по московскому времени). Очаг землетрясения находился в 2 километрах ниже поверхности земли.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

По последним данным, в результате удара стихии погибли 8 574 человека, пострадали 49 133. Кроме того, из-за землетрясения обрушились 6 444 здания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В стране объявили общенациональный траур до 12 февраля.



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