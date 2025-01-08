Названы имена сотрудников МЧС, погибших при тушении пожара в Энгельсе

Фото: МЧС России

Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов погибли во время ликвидации пожара, который произошел из-за атаки украинских дронов по промышленному предприятию в Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Афанасьев является выпускником Уральского института МЧС РФ. Затем он руководил 1-й пожарно-спасательной частью местного отряда. На протяжении 4 лет мужчина ликвидировал возгорания в боевых подразделениях Саратова.

Телеупов был старшим пожарным в 4-й пожарно-спасательной части. В МЧС он работал с 2019 года.

Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования родственникам погибших. Он считает, что гибель двух сотрудников ведомства является невосполнимой утратой для всего министерства.

"Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца", – добавил Куренков.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе.

Во время тушения пожара, который произошел после атаки украинского дрона по промышленному предприятию, погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Еще один человек был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

В городе будет введен режим ЧС из-за увеличения площади возгорания на объекте.

