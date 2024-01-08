Украинская армия обстреляла промзону в Белгородской области

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Украинские войска обстреляли промышленную зону в Шебекино в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

"Часть снарядов легла на территории промышленной зоны. Оперативные и аварийные службы проводят осмотр на предмет разрушений", – поделился он.

Ранее Гладков рассказал, что порядка 1,3 тысячи детей из Белгорода отправят на отдых в загородные лагеря в других регионах. Глава региона созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей, и они все заявили о готовности оказать помощь.

30 декабря центр Белгорода попал под обстрел ВСУ. В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.



2 января украинская армия вновь совершила обстрел Белгородской области. Один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

На следующий день российские системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа.

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