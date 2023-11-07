В администрации Махмуда Аббаса опровергли сообщения об обстреле его кортежа

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Автоколонна палестинского президента Махмуда Аббаса не подвергалась нападению, как ранее написали СМИ. Об этом сообщил источник РИА Новости в администрации главы Палестины.

По его словам, информация про обстрел – неправда. Стрельбы по колонне Аббаса не было, добавил он.

Также источник отметил, что распространяемое в соцсетях видео относится к стычке в лагере для беженцев Джалазун. Там произошла перестрелка между сотрудниками служб безопасности и одним из разыскиваемых по уголовным делам.

Аббас здоров и работает в своем офисе в Рамалле, подчеркнул источник агентства.

Ранее в СМИ распространилась информация, что на кортеж палестинского президента напали. Ряд изданий отметили, что неизвестные, вооруженные автоматами, начали перестрелку и тяжело ранили охранника главы Палестины, от чего тот скончался.

Конфликт на Ближнем востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Число жертв израильской атаки в секторе Газа превысило 10,3 тысячи, почти 26 тысяч пострадали.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств