Блинкен планирует встретиться с лидером Палестины Махмудом Аббасом – СМИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с главой Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на палестинского чиновника.

Сообщается, что предстоящий визит станет первой поездкой высокопоставленного американского дипломата на Западный берег с начала войны между Израилем и ХАМАС. Темы обсуждения пока не разглашаются.

Ранее Блинкен заявил, что решение о существовании двух отдельных государств сможет гарантировать безопасность Израиля и позволит реализовать права палестинцев. По мнению американского политика, это наилучший сценарий.

В субботу госсекретарь США посетил Иорданию, где провел встречу с министрами иностранных дел нескольких арабских стран для обсуждения ситуации в секторе Газа.

Ранее Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Тель-Авиве, заявил, что американская сторона предложила Израилю шаги, призванные минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа. Отмечается, что он обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками конкретные шаги, чтобы этого достигнуть.