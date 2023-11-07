Пожар в здании в центре Ростова-на-Дону ликвидировали

Фото: МЧС России

Возгорание в двухэтажном здании в центре Ростова-на-Дону ликвидировали. Пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Проводится проливка и разборка конструкций", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что были спасены четыре человека, еще четырех эвакуировали.

О возгорании стало известно вечером 7 ноября. По всей площади здания загорелась кровля. Площадь пожара составила 370 "квадратов".

Ранее пожар произошел в торговом центре в Улан-Удэ. Там на площади 10 квадратных метров загорелась крыша здания.

В результате возгорания кровля частично обрушилась. В тушении пожара принимали участие 73 человека и 22 единицы техники. Позже стало известно, что пожар локализовали на площади 22 тысячи "квадратов". Затем его полностью ликвидировали.

Здание загорелось на Ладожской улице в Москве