Кровля двухэтажного дома загорелась в центре Ростова-на-Дону

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар произошел в двухэтажном здании в центре Ростова-на-Дону. Главное управление МЧС РФ по региону рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Темерницкой, 83, поступило в 14:26. По прибытии подразделений установлено, что горит кровля по всей площади", – сообщается в публикации.

В свою очередь, в аккаунте МЧС России уточняется, что площадь пожара составляет 370 "квадратов". По информации ведомства, в борьбе с огнем задействованы 70 человек и 22 единицы специальной техники.

Ранее пожар произошел в торговом центре в Улан-Удэ. Там на площади 10 квадратных метров загорелась крыша здания.

В результате возгорания кровля частично обрушилась. В тушении пожара принимали участие 73 человека и 22 единицы техники. Позже стало известно, что пожар локализовали на площади 22 тысячи "квадратов". Затем его полностью ликвидировали.



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