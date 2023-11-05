В Подмосковье 7-летний мальчик выпрыгнул из окна квартиры, испугавшись начавшегося пожара

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В подмосковном Щелкове 7-летний мальчик выпрыгнул из окна квартиры, испугавшись начавшегося пожара, передает телеграм-канал управления Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел 3 ноября. В ведомство поступило сообщение о падении ребенка из окна. По факту случившегося следователи организовали проверку.

"Предварительно установлено, что ребенок находился в квартире один. В отсутствии родителей произошло возгорание корма для кошек, в результате чего ребенок испугался и выпрыгнул в окно", – отметили в сообщении.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, а также опросили мать мальчика и очевидцев. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что инцидент случился в деревне Большие Жеребцы микрорайона Восточный. После падения из окна мальчика госпитализировали. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Со слов матери пострадавшего, она ненадолго оставила сына одного в квартире. Разогревая еду он увидел, что начал плавиться пакет с кормом для кошек, испугался пожара и выпрыгнул в окно", – добавили в телеграм-канале прокуратуры.

Щелковская городская прокуратура намерена дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей. Также на контроль ведомства поставлены ход и результаты проверки, проводимой следствием.

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